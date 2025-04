Seit über 25 Jahren bietet die Hermle AG innovative Automationslösungen für alle Teilespektren. Premiere feiert zum Beispiel das Robotersystem RS 2 GEN2, bestehend aus Doppelhybridgreifer, automatischem Spannbackenwechsel, Universalmatrize und neuen Regalmodulen. Wie Hermle in einer Aussendung beschreibt, wurde all das an ein 5-Achsen-Bearbeitungszentrum C 32 der 2. Generation adaptiert, um das Paletten- und Teilehandling möglichst wirtschaftlich und vollautomatisch zu gestalten.

Nach der erfolgreichen Markteinführung der Modelle C 650, C 32 und C 42 in GEN2-Ausführung im Jahr 2024 werden zur Hausausstellung drei weitere Modelle in GEN2-Ausführung erhältlich sein. Aus der Performance-Line-Baureihe die C 250 und die C 400, aus der High-Performance-Line die C 22. Somit sind laut Hermle nun sechs der neun Basismodelle in GEN2-Ausführung verfügbar. Die C 12, C 52 und C 62 sollen bis zur EMO im September ebenfalls als GEN2-Modell folgen.

