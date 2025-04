Die Unternehmensgruppe Fischer verfolgt die Mission, Bauarbeiten durch vollmobile Robotersysteme sicherer sowie effizienter zu machen und die Anwendung von Robotik am Bau weiter voranzubringen. Der von Fischer entwickelte Bauroboter Baubot ermöglicht in Kombination mit einem digitalen Bauplan vollautomatisches Bohren, Reinigen und Markieren von Bohrlöchern in Wänden, Böden und Decken. In Zukunft soll er auch die Fischer Befestigungslösungen installieren können.

Nähere Einblicke in seine Funktionen und Eigenschaften erhielten Unternehmenskunden, Interessenten und Personen aus der Wissenschaft bei den ersten Baubot Demo Days.

