In festlichem Rahmen auf Schloss Grafenegg wurde LINETECHNOLOGY zum Sieger des Niederösterreichischen Innovationspreises 2021 in der Kategorie „Beste Innovation aus großen und mittelständischen Unternehmen“ gekürt. Die Jury war überzeugt, dass mit dem Projekt „BLUELINE – Das modulare Aufbereitungssystem für industrielle Reststoffe“ eine Innovation gelungen ist, von der viele Unternehmen in der Recycling-Branche profitieren.



Von Beginn an waren Forschung, Entwicklung und Innovation feste Bestandteile der Firmenphilosophie von LINETECHNOLOGY GmbH. Intern feilt das junge Unternehmen ständig an der Umsetzung neuer Sortiertechnologien, die dazu beitragen, die globale Recyclingquote zu erhöhen und Ressourcen zu sparen. So kann aktuell bereits die nächste Produktneuheit präsentiert werden: Mit dem Modul SORT FLUID hat es das Team von LINETECHNOLOGY geschafft, die trockene Sink-Schwimm-Trennung heterogener Partikelgemische zu ermöglichen.



„Jeder Einzelne von LINETECHNOLOGY hat in den letzten vier Jahren seinen unermüdlichen Einsatz für unsere Vision hin zur Kreislaufwirtschaft geleistet. Es freut uns, dass dieses Engagement nun auch von einer Fachjury honoriert wurde!“, so DDipl.-Ing. Lukas Seisenbacher, Leiter Vertrieb und Marketing.