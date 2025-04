Zusammen mit weiteren Partnern soll dort ein Klimacampus entstehen, an dem jeder Partner seine spezielle Expertise einbringen wird. Ziel der Standortentwicklung in Wien ist es, eine europäische Vorreiterrolle im Bereich Dekarbonisierung der Stadtentwicklung einzunehmen. Der Ort möchte Start-Ups, Unternehmen, Wissenschaft in einer lebendigen Community vereinen, die kollaborativ an Lösungskonzepten für die Klimaneutralität der Städte arbeitet.

Schneider Electric ist im Projekt für die Planung der Energieversorgung, die Energieverteilung und das nachhaltige Energiemanagement verantwortlich. Wie das Unternehmen berichtet, verfügt es aus vergleichbaren Projekten mit der EUREF AG (EUREF Campus Berlin und EUREF Campus Düsseldorf) über "erhebliches Know-how" in der nachhaltigen Quartiersentwicklung, das nun auch in Wien gewinnbringend eingesetzt werden soll.

Lesetipp: Wienerberger testet sein erstes "grünes" Ziegelwerk