Am Dienstag präsentierten die Sozialpartner einen eigenen "Generationenvertrag". Darin verpflichten sich die Jugendorganisationen, die "Energiewende aktiv zu begleiten und die Politik an ihre Verantwortung zu erinnern", so die Vertreter. "Unsere Großeltern haben mit dem Ausbau der Wasserkraft den Grundstein für Kärntens Energiesicherheit gelegt. Jetzt ist es an uns, diese Erfolgsgeschichte mit einem erneuerbaren Energiemix weiterzuführen", so Mario Pichler, der Vorsitzende der Kärntner Gewerkschaftsjugend.

Markus Sylle, stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Kärnten, erklärte: "Verbote rauben uns die Zukunft." Man wolle Chancen nutzen, die Energiewende aktiv mitzugestalten und stehe für einen Energiemix aus Wasserkraft, Windenergie, Photovoltaik, Biomasse und Wasserstoff. Politische Verbote "waren und sind nie eine Lösung", so Sylle, nun werde aber die Windkraft zum Spielball parteipolitischer Interessen.

Technologieoffenheit sei der Schlüssel zu einer sicheren, nachhaltigen und weitgehend autarken Energieversorgung, sagte Paul Podhajsky, Vorstandsmitglied der Jungen Industrie Kärnten. Solarenergie und Wasserkraft unterliegen saisonalen Schwankungen: "Gerade im Winter könnte Windkraft eine zuverlässige Quelle erneuerbarer Energie sein." Es wäre fatal, den Ausbau dieser Erzeugungsform zu verbieten.