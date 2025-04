Volkswagen hat im ersten Quartal 2025 in Europa mehr als doppelt so viele Elektroautos ausgeliefert als im Vorjahr. Von Jänner bis März seien mehr als 150.000 E-Autos an die Kunden übergeben worden, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum 74.400 Fahrzeuge. Insgesamt habe VW mit allen Antriebsarten ein Plus von 29 Prozent verzeichnet, bestätigte der Wolfsburger Konzern einen entsprechenden Bericht von "Bild" (Mittwochausgabe).

Der Absatz von vollelektrischen Fahrzeugen ist in diesem Jahr gestiegen, obwohl der Druck auf das Neuwagengeschäft hoch bleibt und insgesamt weniger Autos gekauft werden. VW-Vorstandschef Oliver Blume hatte bereits im März erklärt, der Jahresstart sei besser als erwartet verlaufen. "Unsere einzigartige Produktoffensive ist im Markt angekommen", sagte er zu "Bild". Dennoch müsse VW weiter sparen und es werde intensiv daran gearbeitet, die Kosten zu reduzieren.

Lesetipp: Stefan Poledna neuer CEO von TTTech Auto