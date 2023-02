Es ist die größte Glasfabrik der Ukraine. Das Werk des Schweizer Glasverpackungsherstellers in Hostomel wurde am Sonntagabend durch russische Angriffe schwer beschädigt, wie es in einer Mitteilung heißt. Da das Werk bereits Ende Februar aus Sicherheitsgründen heruntergefahren wurde, wurden keine MitarbeiterInnen verletzt. Sie seien vorübergehend bei vollem Lohnausgleich freigestellt worden, meldete das Unternehmen.

Das genaue Ausmaß des materiellen Schadens ist noch unbekannt.