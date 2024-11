Die Sanierung des schwer angeschlagenen Batteriekonzerns Varta hat die nächste Etappe erreicht. Eine Mehrheit der von der Restrukturierung betroffenen Gruppen votierte für das Konzept, wie das Unternehmen mitteilte. Man erwarte noch in diesem Jahr einen entsprechenden Planbestätigungsbeschluss des zuständigen Amtsgerichts Stuttgart. Die weitere Umsetzung der Sanierung erfolge nach Eintritt der Rechtskraft.



Aktionäre und Gläubiger von Varta hatten sich am Montag in Stuttgart getroffen, um über das Sanierungskonzept zu beraten und abzustimmen. Gegen den Plan stimmten demnach wie erwartet die Kleinaktionäre. Denn das Konzept sieht ihre Enteignung vor.

Der Schritt soll durch das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz ermöglicht werden. In einem solchen Verfahren können die Anlegerinteressen ausgehebelt werden. Die Varta-Führung hält den Schritt für alternativlos, Aktionärsschützer sehen das anders und gehen rechtlich dagegen vor.