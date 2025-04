Am neuen Standort in der Liebenauer Hauptstraße 320e in Graz vereint Rexel Austria die Submarken Regro und Schäcke. Neu ist auch die 24/7-Abholstation, an der Kundinnen und Kunden bestellte Waren rund um die Uhr abholen können.

Bei der Gestaltung des neuen Standorts hat Rexel eigenen Aussagen zufolge auf nachhaltige Faktoren geachtet. Neben einer Fassaden- und Dachbegrünung soll eine intelligente Gebäudesteuerung für Licht, Beschattung, Heizung und Kühlung einen optimalen Energiehaushalt sicherstellen. Der Elektrogroßhändler strebt im Zuge seiner Nachhaltigkeitsstrategie Energieautarkie an und ist bemüht, auf fossile Brennstoffe zu verzichten.

Lesetipp: Toyota Material Handling Austria errichtet neue Firmenzentrale im Süden Wiens