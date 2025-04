Das Wiener Technologieunternehmen TTTech verkauft seine 35,8 Prozent an TTTech Auto an den niederländischen Halbleiterhersteller NXP. Der Kaufpreis wird auf 625 Millionen Dollar (etwa 599,46 Millionen Euro) geschätzt. NXP übernimmt dabei die vollständigen Anteile an TTTech Auto. Gleichzeitig steigen auch Audi, Samsung, der Autozulieferer Aptiv und Infineon aus dem Unternehmen aus, wie TTTech am Dienstag bekanntgab.

TTTech will einen wesentlichen Teil der Erlöse aus dem Verkauf der Beteiligung in die Entwicklung sicherer Produkte für den schnell wachsenden Bereich autonomer Maschinen, Luft- und Raumfahrt, Industrie und Energie-IoT investieren. "Der Anteil, der die TTTech betrifft, ist ungefähr 250 Millionen Euro", sagte TTTech-CEO Georg Kopetz zur APA. Die bestehende Partnerschaft mit NXP soll weiter verstärkt werden, heißt es in der Mitteilung.

