V.l.n.r.: Lukas Keller (Head of Market Germany bei Tietoevry), Rainer Janisch (Digital Workplace Transformation Manager bei der ÖBB AG), Mercedes Orasch (Digital Workplace Transformation Manager bei der ÖBB AG), Michael Kreuzer (Enterprise Architekt „Digitaler Arbeitsplatz“ bei der ÖBB-Infrastruktur AG), Alexander Jeitler (Solution Consultant & Partner Manager bei Tietoevry), Robert Kaup (Managing Director Tietoevry Austria und Head of New Markets bei Tietoevry Create)