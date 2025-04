Elektroautos setzen ihren Wachstumskurs in der EU fort, obwohl die Gesamtneuzulassungen rückläufig sind. Seit Jahresbeginn stieg die Zahl der neu zugelassenen Battery Electric Vehicles (BEV) – also von Autos mit reinem Batterieantrieb – um mehr als ein Viertel auf 255.489, in Österreich sogar um fast ein Drittel auf 8.055. Das teilte der europäische Herstellerverband ACEA in Brüssel mit.

Für Tesla hingegen setzt sich der Abwärtstrend in Europa fort. Während der Marktanteil reiner Elektroautos bis Ende Februar auf 15,2 Prozent wuchs, konnte der US-Elektroautobauer davon nicht profitieren. Im Jänner und Februar wurden in der EU rund 19.000 Tesla-Modelle zugelassen – ein Rückgang von etwa 49 Prozent.

Lesetipp: "Autoindustrie sollte sich von Elon Musk lösen"

Neben wachsender Konkurrenz sieht sich Tesla auch mit Imageproblemen konfrontiert. Die politischen Äußerungen von Firmenchef Elon Musk haben dazu geführt, dass sich mehrere Unternehmen demonstrativ von Tesla-Fahrzeugen in ihren Flotten trennten. Zudem kam es zuletzt zu Anschlägen auf Tesla-Autos, -Niederlassungen und -Ladestationen.