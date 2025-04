Eigene Lithium-Ionen-Batterien herstellen : STILL investiert 50 Millionen Euro in neues Mechatronikzentrum in Hamburg

Der Hamburger Intralogistikexperte STILL und die Mercurius Industrial Properties GmbH (Frankfurt am Main) setzten kürzlich den offiziellen Spatenstich für das STILL „Centre of Competence Mechatronics“ in Hamburg. STILL kündigte auch weitere Standortentwicklungen in Hamburg an: Das Unternehmen will seine Position im Bereich der Energiesysteme stärken und ab 2026 eigene Lithium-Ionen-Batterien fertigen.