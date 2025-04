Auch für das laufende Jahr 2025 erwartet Trotec keine wesentliche Verbesserung. Das Unternehmen stellt sich deshalb "entsprechend auf diese Umstände ein", wie es heißt. Mit dem internen Kurzarbeitsmodell, das bis Ende Juni läuft, sollen Entlassungen in der Stammbelegschaft vermieden werden. Das Modell sei freiwillig, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten zugestimmt. Unter dem Dach der TroGroup GmbH sind neben Trotec auch der Stempelhersteller Trodat sowie die auf Laserstrahlquellen spezialisierte Iradion weltweit tätig. 2023 erwirtschaftete die Gruppe mit 1.970 Mitarbeitern einen Umsatz von 303 Millionen Euro.

Lesetipp: Trotec will mit neuem Geschäftsbereich Kunden besser betreuen

Eines der zahlreichen Einsatzgebiete der Trotec-Produkte ist die Lasergravur in der Automobilindustrie. Hohe Energiepreise, gestiegene Zinsen, schwache Nachfrage in wichtigen Exportmärkten wie China und der USA sowie der technologische Wandel hin zur Elektromobilität setzen die Branche unter Druck. Besonders mittelständische Zulieferer kämpfen mit sinkenden Aufträgen und der Notwendigkeit, hohe Investitionen in neue Technologien zu stemmen. Diese Entwicklung trifft auch österreichische Zulieferbetriebe hart, da sie stark von deutschen Herstellern abhängig sind.