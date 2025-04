"Das stellt den Bergbau vor große Herausforderungen. Im Kontext der Energietransformation, wo wir aus der Abhängigkeit von fossilen Energierohstoffen wie Öl und Gas uns zu lösen versuchen, kommt ein nachhaltiger Bergbau ins Spiel. Ein Bergbau, den wir aufgrund seiner bisherigen ökologischen Auswirkungen nun signifikant anders gestalten müssen", erklärt Michael Tost, Leiter des Lehrstuhls für Bergbaukunde, Bergtechnik und Bergwirtschaft an der Montanuniversität Leoben. "Das zentrale Anliegen der EU, eine nachhaltige Gewinnung von mineralischen Rohstoffen zu gewährleisten, stellt für uns in der Bergbaukunde aber auch eine große Chance dar", so Tost.

Alle Interessensgruppen betroffen

Dies setzt jedoch voraus, dass Interessengruppen in der ganzen EU ihre Kräfte bündeln – von der Wissenschaft und Industrie über die Zivilgesellschaft bis hin zur Politik. Im Critical Raw Materials Act, einer EU-weiten Rohstoffgesetzgebung, wurde beschlossen, dass 10 Prozent der kritischen Rohstoffe in Europa selbst abgebaut sein sollen. "Das klingt nach nicht sonderlich viel, aber momentan sind wir teilweise bei 0 Prozent. Zum Beispiel wird Lithium momentan in Europa erst geringfügig abgebaut. Wollen wir im internationalen Wettbewerb beim Zugang zu Ressourcen bestehen, sind weitreichende Lösungen gefragt, die ganz Europa betreffen", so Tost.

Unter der Leitung der Montanuniversität wurde daher im November 2020 das EU-finanzierte Horizon 2020 Projekt Sumex (Sustainable Management in Extractive Industries) gestartet. Darin wurde – mit Vertreterinnen und Vertretern aus allen Interessensgruppen – ein holistischer Nachhaltigkeitsrahmen für die gesamte europäische Rohstoffindustrie ausgearbeitet: "In Sumex wurden über 370 "Good Practice Beispiele" für Nachhaltigkeit in der mineralgewinnenden Industrie Europas in einer öffentlich zugänglichen Datenbank gesammelt. Dabei handelt es sich um Technologie-Innovationen, welche den Einfluss eines Bergbaubetriebes verringern. Die für die Ausführungen dieser Projekte notwendigen gesetzlichen Regulierungen wurden ebenfalls bewertet – etwa die Einhaltung bestehender Gesetze, ein verantwortungsvoller Umgang mit Rohstoffen und ein nachhaltiges Management", beschreibt Michael Tost als Koordinator von Sumex das umfassende Vorhaben.