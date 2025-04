Gleichzeitig weniger Umsatz : Siemens Österreich steigert Gewinn deutlich

Lesezeit: weniger als eine Minute

Siemens Österreich hat ihren Gewinn im Geschäftsjahr 2023/2024 (per 30. September 2024) gegenüber dem Geschäftsjahr davor deutlich gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich gegenüber 2022/23 von 123 Mio. auf gut 295 Mio. Euro, wie die heimische Tochter des deutschen Siemens-Konzerns, die auch für 25 weitere Länder vor allem in Zentral- und Osteuropa (CEE) verantwortlich ist, am Dienstag bekanntgab. Der Umsatz ging hingegen von rund 1,41 auf 1,29 Mrd. Euro zurück.