2.500 Quadratmeter groß : Siemens Mobility steckt 25 Millionen Euro in neues Bahn-Testcenter in Wien

Auf 2.500 Quadratmetern entsteht in der Siemensstraße im 21. Wiener Bezirk eine hochmoderne Umgebung für die Entwicklung und Erprobung digitaler Technologien im Bahnbereich. Das Zentrum soll im Laufe des Jahres 2026 in Vollbetrieb gehen und soll bei zwei großen Bahnprojekten in Österreich eine wichtige Funktion übernehmen.