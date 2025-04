Produktion startet wieder im März : KTM: Sanierungsplan angenommen

In der heutigen Sanierungsplantagsatzung nahmen die Gläubiger den von der KTM AG vorgelegten Sanierungsplan an. Dieser sieht vor, dass die Gläubiger eine Barquote in Höhe von 30% ihrer Forderungen durch eine Einmalzahlung erhalten. Die Wideraufnahme der Produktion im März ist mit dem Plan auch gewährleistet.