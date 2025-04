Jahrelang galt KTM als Aushängeschild der österreichischen Industrie - ein Vorzeigeunternehmen, das mit innovativen Motorrädern weltweit für Furore sorgte. Doch eine Reihe folgenschwerer Fehlentscheidungen brachte den einstigen Erfolg ins Wanken. In der Hoffnung auf eine baldige Markterholung wurden in einem überzogenen Produktionsprogramm tausende Motorräder gehortet, die jedoch nicht den erhofften Absatz fanden. Gleichzeitig schwächte eine exzessive Dividendenpolitik die finanziellen Reserven: Trotz sinkender Verkaufszahlen flossen weiterhin Millionengewinne an die Eigentümer, was das Eigenkapital massiv dezimierte. Hohe Produktionskosten, steigender Fremdkapitalbedarf und sinkende Nachfrage ließen den Verschuldungsgrad in astronomische Höhen steigen - schließlich musste KTM Ende November 2024 Insolvenz anmelden und ein Sanierungsverfahren unter Eigenverwaltung einleiten.

Lesetipp: KTM AG braucht 600 Mio. Euro für Quote

Inzwischen hat sich die Situation geändert. Erste Gläubigerversammlungen und Gerichtsentscheidungen haben den Fortbestand der insolventen Gesellschaften gesichert, so dass KTM - wenn auch unter strengen Restrukturierungsauflagen - weitergeführt werden soll. Als Folge der Krise wurden bereits zahlreiche Arbeitsplätze abgebaut und die Produktion im Stammwerk Mattighofen vorübergehend eingestellt, um überhöhte Lagerbestände abzubauen. Auch im Management gab es einen markanten Umbruch: Stefan Pierer, lange Zeit das Gesicht des Unternehmens, zog sich weitgehend zurück, Gottfried Neumeister übernahm die operative Führung. Parallel laufen intensive Gespräche mit potenziellen Investoren, um frisches Kapital zu sichern und das Sanierungskonzept umzusetzen. Trotz aller Turbulenzen bekräftigt KTM, dass bestehende Kunden- und Händlervereinbarungen weiterhin erfüllt werden - und das Engagement im Motorsport, insbesondere in der MotoGP, vorerst unverändert bleibt.