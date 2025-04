Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips sieht sich weiterhin mit rückläufigen Umsätzen konfrontiert. Besonders das weiterhin schwierige Geschäft in China belastet das Unternehmen. Auch im neuen Jahr erwartet Philips keine schnelle Erholung. Der vergleichbare Umsatz dürfte 2025 lediglich um 1 bis 3 Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam mit, wobei Währungs- und Portfolioeffekte unberücksichtigt bleiben. Analysten hatten sich jedoch ein stärkeres Wachstum erhofft.

Für China rechnet der Konzern mit einem Rückgang im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Die Aktie geriet unter Druck. Philips geht davon aus, dass das erste Quartal schwach ausfallen wird, da die Nachfrage in China weiterhin verhalten bleibt. Für die ersten drei Monate des Jahres wird ein Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine geringere operative Marge erwartet, während sich die Situation im weiteren Jahresverlauf verbessern sollte.

Philips erwartet für das gesamte Jahr einen Anstieg der Marge im Vergleich zum bereinigten EBITA um 0,3 bis 0,8 Prozentpunkte, was die Marge auf 11,8 bis 12,3 Prozent anheben würde. In dieser Prognose sind auch die Auswirkungen der kürzlich eingeführten US-China-Zölle berücksichtigt.