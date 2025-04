Horn-Werkzeuge müssen höchsten Ansprüchen an Präzision und Qualität genügen, etwa in den Bereichen Optik oder hocheffiziente Getriebefertigung. Die Anschaffung dieser Werkzeuge wird von erheblichen Investitionen begleitet. Um die Lebensdauer der Werkzeuge zu verlängern, bietet Horn weltweit Aufbereitungsdienstleistungen bzw. Service an.

Bislang war der Werkzeugservice nur bei großen Stückzahlen wirtschaftlich. „Wir bearbeiten die Werkzeuge in festen Schritten – unabhängig von ihrem tatsächlichen Verschleiß –, da sie individuelle Messungen und Entscheidungen nicht effizient dokumentieren konnten“, sagt André Hoettgen, Gruppenleiter Enterprise bei Horn.

Horn Service Platform

Um den Lebenszyklus von Präzisionswerkzeugen digital abzu­bilden und die Erfassung qualitätskritischer Daten sicherzu­stellen, entwickelte Horn eine webbasierte, für spezifische Produkt­gruppen maßgeschneiderte Lösung. Mit der „Horn Service Platform" (HSP) werden die relevanten Produk­tionsprozesse digital unterstützt und Verwaltungsaufgaben beschleunigt.

