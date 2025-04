Neura Robotics wurde 2019 gegründet und hat sich schnell zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der kognitiven und humanoiden Robotik entwickelt. Das Unternehmen entwickelt Roboter, die in der Lage sind, nahtlos mit Menschen in Branchen wie Fertigung, Logistik und Gesundheitswesen zusammenzuarbeiten. Mit seiner einzigartigen Sensortechnologie und KI-Integration hat NEURA Robotics den weltweit ersten kognitiven Cobot auf den Markt gebracht und ist heute führend in der Entwicklung marktreifer humanoider Roboter.

Allein im letzten Jahr hat das Team von NEURA Robotics die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf über 300 verdoppelt und den Umsatz um den Faktor 10 gesteigert. Unter der Leitung von Gründer und CEO David Reger verfügt NEURA Robotics bereits über einen Auftragsbestand von einer Milliarde Euro. "Das Marktpotenzial der kognitiven Robotik ist größer als das des Smartphones. Ich bin stolz darauf, dass NEURA den ersten kognitiven Roboter auf den Markt gebracht hat und der einzige deutsche Player in der humanoiden Robotik ist. Das Investment zeigt das Vertrauen unserer Investoren in mein Team und in die Pionierarbeit, die wir für die moderne Robotik in Europa leisten", so Reger.