James Bond vertraut auf Korneuburger Technik

SMC feiert 40 Jahre in Österreich und präsentiert bei der 007 ACTION VIENNA Technologie zum Erleben. Seit 1985 gestaltet das Unternehmen die industrielle Automatisierung österreichischer Unternehmen mit und macht deutlich, dass elektrische und pneumatische Antriebstechnik nicht nur in der Industrie, sondern auch in der Filmwelt Einsatzmöglichkeiten bietet.

XL-Formen : Wenn es darum geht, hochpräzise Formen in XL-Dimension zu fertigen, gibt es nicht viele Unternehmen, die das zur Zufriedenheit von anspruchsvollen Branchen wie der Luftfahrt- und Automobilindustrie erledigen können. Grunewald, ein mittelständisches Unternehmen in Bocholt, kann das und geht bei der eingesetzten Technik keine Kompromisse ein.



Betriebsabläufe : Wer beim Recycling sicher, schnell und wirtschaftlich neue Wege gehen will, dem reicht manchmal bereits eine kleine Neuerung. Kurze Wege helfen da ungemein, wie die Überstiege, Treppen, Plattformtreppen und Laufsteganlagen der Munk Günzburger Steigtechnik zeigen.



Spritzguss: Das Unternehmen Mar-Bal Inc. mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Ohio hat sich im Rahmen seines Werksumzugs kritisch mit der bestehenden Vakuumversorgung für den Spritzguss auseinandergesetzt und gemeinsam mit Busch LLC nach einer Lösung gesucht, die Energieeinsparungen, weniger Wartungsaufwand und kürzere Produktionszeiten ermöglicht.

