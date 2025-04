Ergänzend zum Rundum-Service bietet Mewa exklusiv für Kunden einen Onlineshop für Arbeitsschutzartikel zum Kauf. „Unsere Kunden profitieren von unserem Expertenwissen zu persönlicher Schutzausrüstung und erhalten unabhängige, persönliche Beratung“, so Philipp Mell, kaufmännischer Geschäftsführer von Mewa Österreich. Das Service beinhaltet laut Mewa ganzheitliches Schuhmanagement mit ausgewählten Premium-Partnern, Individualisierung von Textilien, schnelle Lieferung und die Möglichkeit, Waren kostenlos zu retournieren.

Mewa ist an 51 Standorten in Europa vertreten. Mit dem Kundenportal „myMewa“ möchte das Unternehmen eine 24/7-Erreichbarkeit ermöglichen. Kundinnen und Kunden können dort Aufträge einsehen, anpassen und Wünsche an ihre Ansprechpartner weitergeben. An Werktagen steht auch die telefonische Kundenberatung zur Verfügung. „Unsere Stärke liegt hier in der Verbindung von digitaler Zugänglichkeit mit dem persönlichen Austausch. So garantieren wir unseren Kunden Effizienz und Verlässlichkeit“, berichtet Philipp Mell.