Der ökologische Wandel erfordert präzise und zuverlässige Produktdaten über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts. Der Digitale Produktpass (DPP) ist Teil der neuen Ökodesign-Verordnung (ESPR) und muss in den kommenden Jahren für viele Produkte, die in Europa in Verkehr gebracht werden, bereitgestellt werden. Der DPP wird die Grundlage für die Erhebung und Nutzung wichtiger Produktdaten schaffen, was zur Abfallreduzierung, Verlängerung der Lebensdauer von Produkten und zur Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodelle beitragen soll.

Passat möchte Unternehmen dabei unterstützen, diese Anforderungen zu erfüllen und die Kreislaufwirtschaft aktiv voranzutreiben. Darüber hinaus wird das Leitprojekt regulatorische und politische Empfehlungen ausarbeiten sowie technische Bausteine und Prozesse definieren, um die Umsetzung des DPP zu vereinfachen – insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs).

Im Rahmen dessen sollen auch Schulungsmaterialien entwickelt werden, um Unternehmen gezielt auf die Herausforderungen der digitalen Transformation vorzubereiten. Zudem sollen Pilotprojekte in den Bereichen Textilien, Elektronik und Skiindustrie umgesetzt werden. In enger Zusammenarbeit mit Industrie, Forschung und politischen Akteuren möchte das Projekt die Grundlage für eine breite Einführung von DPPs in Österreich schaffen. Das Projekt wird aus Mitteln der FFG und des DLR-Projektträgers gefördert.