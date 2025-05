"Lohn- und Gehaltsverzicht stärkt weder die Wirtschaft noch die Konjunktur, genausowenig können damit die strukturellen Probleme der Industrie gelöst werden. Der einzige Effekt ist, dass die Beschäftigten dauerhaft Geld verlieren", so GPA-Verhandlungsleiterin Eva Scherz. "Die Damen und Herren in den Geschäftsführungen wären gut beraten, endlich ihre Scheuklappen abzulegen. Denn gute Löhne und Gehälter sind Grundlage für den Wohlstand und eine funktionierende Wirtschaft", so Binder und Scherz.

Als nächsten Schritt haben die Betriebsrätinnen und Betriebsräte der Branche beschlossen, von 12. bis 14. Mai Betriebsversammlungen einzuberufen, um die Beschäftigten über den Verhandlungsstand zu informieren. Bereits zuvor, am Freitag den 9. Mai, findet die vierte Verhandlungsrunde statt. "Es liegt an den Arbeitgebern, ob in den Betriebsversammlungen über einen Abschluss berichtet werden kann, oder ob mit den Beschäftigten über weitere Kampfmaßnahmen beraten wird", kommentieren Binder und Scherz.