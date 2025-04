Schon seit Jahren gibt es in der Janitza Gruppe einen regen Zuwachs an Mitarbeitenden. Nun hat die Janitza electronics GmbH die Zahl von 500 Mitarbeitenden erreicht. „Mit ca. 20 Mitarbeitern haben wir begonnen. Das Erreichen der 500-Mitarbeiter-Marke ist ein großartiger Moment für unser Unternehmen“, kommentierte Inhaber und Geschäftsführer Markus Janitza die Entwicklung. "Es ist ein Beweis für die harte Arbeit, das Engagement und den Teamgeist, den jeder Einzelne in das Unternehmen eingebracht hat. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch weiterhin wachsen und neue Meilensteine erreichen werden“, ergänzte er.

Die Unternehmensgruppe zählte laut Janitza bereits im Jahr 2023 weltweit über 460 Mitarbeitende. Zu den deutschen Standorten gehören mehrere spezialisierte Gesellschaften, die unterschiedliche Kompetenzen im Bereich Elektronik, Steuerungen und Schaltanlagen abdecken. Seit Anfang 2025 wurde die ATCOM Datensysteme GmbH mit Sitz in Siegen vollständig integriert. Damit erweitert sich das Portfolio um Expertise in der Planung, Entwicklung und Inbetriebnahme von individuellen Automatisierungslösungen im industriellen Umfeld.

Lesetipp: Andritz stellt neue Generatoren für Wasserkraftwerk in Kanada bereit

Die internationalen Aktivitäten umfassen unter anderem Vertriebsniederlassungen in Österreich sowie Tochtergesellschaften in Nordamerika und Australien. Um den Wachstumskurs weiter zu stärken und die Internationalisierung der Geschäftsbereiche umzusetzen, wurde die Geschäftsführung im Jahr 2024 um Alexander Veidt und Axel Hessenkämper erweitert.