Der Siemens Industrial Copilot ist laut Unternehmen das erste Produkt mit generativer Künstlicher Intelligenz für industrielle Umgebungen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg – also von Design, Planung und Entwicklung bis hin zu Betrieb und Service. Der von generativer KI angetriebene Assistent soll es Entwicklungsteams beispielsweise ermöglichen, Code für speicherprogrammierbare Steuerungen in ihrer Muttersprache zu generieren. Das bedeutet, dass Ingenieurinnen und Ingenieure ihre Arbeitsbelastung reduzieren und repetitive Aufgaben an den Siemens Industrial Copilot auslagern können.

Auch die Entwicklung komplexer Aufgaben soll weniger fehleranfällig werden. Dies wiederum soll die Entwicklungszeiten verkürzen und Qualität und Produktivität auf lange Sicht steigern. "Der Hermes Award ist ein Beweis für die Exzellenz und den innovativen Geist unseres gesamten Teams", sagte Rainer Brehm, CEO Factory Automation bei Siemens Digital Industries. "Mit dem Siemens Industrial Copilot befähigen wir unsere Kunden, zu nachhaltigen digitalen Unternehmen zu werden."