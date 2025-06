"Es gibt in diesem Land Hürden, die rasch, unbürokratisch und ohne hohe Kosten beseitigt werden können Dafür braucht es Mut und politische Entscheidungsfreudigkeit. Die neue Bundesregierung und die Bundesländer müssen sich ihrer Gestaltungsmacht bewusst sein und die Ressourcen der Verwaltung so einsetzen, dass wir fit für die Zukunft werden", so Sigi Menz, Obmann der Bundessparte Industrie der Wirtschaftskammer Österreich. Zwar sei der budgetäre Handlungsspielraum der Bundesregierung für positive Impulse bekanntermaßen gering. Nichtsdestotrotz brauche es dringend Maßnahmen, um die massiv zurückgegangenen Investitionen wieder anzukurbeln und standortrelevante Projekte voranzutreiben.

Die WK-Industriesparten weisen auf den kritischen Zustand des Industriestandortes hin: "Österreich hat aktuell das geringste Wirtschaftswachstum im Ranking der EU-Mitgliedstaaten, zugleich eine hohe Inflation und Lohnstückkosten, die im Vergleich zu den Mitbewerbern davongaloppieren.“ Viele Diskussionen rund um die Entbürokratisierung drehen sich um die Reparatur bestehender Rechtsnormen. Doch ein Stopp der aktuellen Flut sei dringlicher. "Unsere Repräsentanten in Brüssel sollten ausschließlich das unterstützen, was in der Praxis sinnvoll umsetzbar ist und zu nachweisbaren Vereinfachungen führt“, fordert Menz und nennt ein aktuelles Beispiel: "Eine erste Gelegenheit, diesen vermeintlich selbstverständlichen Ansatz zu leben, würde sich durch ein Mitgehen Österreichs bei der Initiative der neuen deutschen Bundesregierung, die höchst umstrittene und nicht umsetzbare EU-Entwaldungsverordnung zu überarbeiten und praktikabel zu gestalten, bieten.“