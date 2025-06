„Mit unserem FlexxTower SGX erreichen die Profis am Bau, im Handwerk und in der Industrie völlig neue Arbeitshöhen bei der Arbeit mit einem Ein-Personen-Gerüst – und ebenso ein neues Höchstmaß an Arbeitssicherheit: In der Standardausführung mit Ergo-Plattform auf allen Ebenen und vorlaufendem Sicherungsgeländer steht die volle Anwendersicherheit beim FlexxTower SGX klar im Mittelpunkt“, sagt Ferdinand Munk, Inhaber und Geschäftsführer der Munk Group.

Mit seinen drei Ebenen verfügt der FlexxTower SGX über eine Plattformhöhe von 7,55 Metern, sodass Anwenderinnen und Anwender Arbeitshöhen von bis zu 9,55 Metern erreichen. Wie auch die anderen Mitglieder der FlexxTower-Reihe lässt sich der FlexxTower SGX werkzeuglos von nur einer Person auf- und abbauen.

Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren. Dabei erfüllt der FlexxTower SGX alle geltenden Vorschriften und ist mit der DIN EN 1004 konform.