Technologisch basiert die Partnerschaft auf der Zusammenführung der Stärken beider Unternehmen: Engel bringt seine Kompetenz in der Spritzgießtechnologie ein, während Cannon mit seiner Expertise in der PUR-Verarbeitung die Prozesssicherheit und Effizienz optimieren soll. Die clearmelt-Technologie, die thermoplastische Bauteile mit einer widerstandsfähigen PUR-Oberfläche beschichtet, soll durch das mehr als zwanzigjährige Know-how von Cannon weiterentwickelt und optimiert werden.

Wie in einer Aussendung betont wird, sei die weltweit größte Spritzgießzelle mit PUR-Anlage für clearmelt ein "herausragendes Beispiel" dieser Partnerschaft. In Betrieb genommen wurde sie im Engel-Technikum in Sankt Valentin. Kundinnen und Kunden können dort praxisnahe Versuche mit unterschiedlichsten PUR-Farbvarianten durchführen.

Nahtlos in Engel-Maschinensteuerung integriert

Die Kombination aus der weltweit größten Spritzgießmaschine in einem Technikum, der Engel "duo 5500 combi M", und der präzisen Dosier- und Mischtechnologie von Cannon soll maximale Prozessstabilität und Flexibilität garantieren. Dabei ist die PUR-Anlage von Cannon, die für eine genaue und effiziente Materialzufuhr sorgen soll, nahtlos in die CC300 Maschinensteuerung von Engel integriert, um Bedienungsfreundlichkeit und maximale Automatisierung des Prozesses zu gewährleisten. Dadurch soll die Produktionskette nicht nur beschleunigt, sondern auch die Gesamtqualität der Endprodukte verbessert werden.

Neben der technologischen Leistungsfähigkeit legt die Kooperation besonderen Wert auf Kundenservice. Die globale Präsenz von Engel und Cannon soll eine umfassende Betreuung in allen wichtigen Märkten weltweit gewährleisten. Kundinnen und Kunden wird ein starker After-Sales- und Anwendungssupport versprochen, der mit viel Knowhow auch bei der Einführung dieser Technologie in bestehende Produktionsprozesse unterstütze.