Die Energiewende erfordert neue Lösungen zur Speicherung erneuerbarer Energie. Das Technologie-Start-up Cairos hat eine Methanisierungstechnologie entwickelt, die biogenes CO 2 mit grünem Wasserstoff in erneuerbares synthetisches Erdgas (BioSNG) umwandelt. Dieser Prozess wurde über zehn Jahre an der Montanuniversität Leoben erforscht und zum Patent eingereicht. Aufgrund ihrer hohen Leistungsdichte ermöglichen die kompakten und modular skalierbaren Methanisierungsreaktoren eine wirtschaftliche Produktion von grünem Gas.

„Unsere Vision ist es, fossiles Erdgas durch wirtschaftlich erzeugtes, erneuerbares Gas zu ersetzen“, erklärt Dr. Andreas Krammer, Mitgründer von Cairos und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl. „Unser innovatives Methanisierungsverfahren erlaubt es, Biogasanlagen ohne aufwendige CO 2 -Abtrennung direkt an das bestehende Gasnetz anzubinden – mit doppelt so hoher Bio-Methan-Ausbeute im Vergleich zu herkömmlichen Membranverfahren.“

