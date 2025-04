Studer setzte 2024 verstärkt auf technologische Innovationen. Die neue Generation der Universalrundschleifmaschine FavoritCNC verfügt über einen „Conventional Mode“, der den Übergang von konventionellem auf CNC-Schleifen erleichtert. Zudem wurde die universelle W-Achse für die S33 und S31 entwickelt, die es ermöglicht, verschiedene Werkstücklängen automatisch zu schleifen. Fortschritte gab es auch bei den Systemen "SmartJet" und "WireDress", die für eine effizientere Kühlung und ein verbessertes Abrichten von Innenschleifscheiben optimiert wurden. Ein weiterer Meilenstein war die vollständige Umstellung aller relevanten CNC-Plattformen auf die C.O.R.E.-Technologie – eine Hard- und Softwarearchitektur der United Grinding Group.

Lesetipp: Update für die Studer CNC-Universal-Rundschleifmaschine "favoritCNC"

Auch in den Bereichen Produktion und Nachhaltigkeit erzielte Studer wichtige Fortschritte. Die interne Spindelkompetenz wurde durch eine automatisierte Fertigung und modernste Prüfverfahren erweitert. Zudem wurde die interne Elektro-Vormontage optimiert: "Wir sind nun in der Lage, von einzelnen Kabelsätzen bis zu komplett verdrahteten, komplexen Elektroschaltschränken hocheffizient, auftragsspezifisch und just-in-time zu produzieren", sagte Stephan Stoll, COO von Studer.

Ein Grossprojekt zur Neugestaltung und Automatisierung der internen Logistik-Infrastruktur ist in Umsetzung und soll Ende 2025 in Betrieb gehen. Studer investierte zudem in nachhaltige Maßnahmen, darunter die Umstellung auf LED-Beleuchtung und energieeffiziente Betriebseinrichtungen, um den Energieverbrauch zu senken. Zum Abschluss unterstrich Jens Bleher die grosse Bedeutung von hervorragend ausgebildeten und motivierten Mitarbeitenden für den langfristigen Erfolg von Studer als Technologieunternehmen. "Wir halten mit voller Überzeugung an der Berufsbildung fest. Mehr als 11 Prozent unserer Belegschaft sind Lernende", so Bleher.