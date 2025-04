Vom 11. bis 13. März findet in Stuttgart die LogiMAT – das Messehighlight der internationalen Intralogistikbranche – statt. FACTORY widmet sich diesem Branchenhöhepunkt mit einem eigenen Messe-Guide, in dem die spannendsten Produktneuheiten und wichtigsten Messetermine präsentiert werden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den österreichischen Ausstellern, die auch in diesem Jahr erneut mit Innovation und Kreativität beeindrucken.

AMR aus Neukirchen: Erstmalig auf der LogiMAT 2025 präsentiert Agilox aus Neukirchen bei Lambach den neuen OFL. Mit seinen innovativen Funktionen erweitert der neue AMR die Einsatzmöglichkeiten für automatisierte Materialflüsse erheblich, ohne dabei Infrastrukturanpassungen vornehmen zu müssen. Agilox unterstreicht mit dieser Entwicklung seine Position als Technologieführer und seine kontinuierliche Innovationskraft.

Intelligenter Kommissionierroboter: Am TGW-Messestand liegt der Fokus in diesem Jahr ganz auf robotergestützter und mobiler Automatisierung. Das PickCenter RovoFlex bietet einen hocheffizienten, intelligenten Kommissionierroboter, der dank Künstlicher Intelligenz mit jedem Pick dazulernt. Der nahtlose Wechsel zwischen manuellem und automatischem Modus garantiert ein Höchstmaß an Flexibilität – im Tagesgeschäft ebenso wie in der besonders anspruchsvollen Peak Season.

Energiesparmeister: Servus Intralogistics definiert die Grenzen der Intralogistik neu. Im Zentrum steht ein revolutionärer Transportroboter – der Servus ARC5. Dieser setzt neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Effizienz: Mit einem minimalen Energieverbrauch von unter 150 W im Betrieb und einem Eigengewicht/Nutzlastverhältnis von nahezu 1:1 ist er weltweit der energieeffizienteste Transportroboter.

Live-Demo: Mit AMY, dem kompakten AMR für Lasten bis 25 kg, und dem Flottenmanager NAVIOS präsentiert DS Automotion zukunftsweisende Konzepte und Lösungen für Produktion und Logistik jeder Unternehmensgröße. Messebesucher haben die Möglichkeit, die neuen Konzepte für Kleinladungstransporte mit AMY direkt vor Ort in Action zu erleben, sowie das Flottenmanagementsystem NAVIOS interaktiv auszuprobieren.