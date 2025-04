Im April ist es genau fünf Jahre her, dass Koenig & Bauer in Radebeul einen Hallenneubau mit mehr als 3.000 Quadratmeter Demo- und Produktionsfläche als Erweiterung des hauseigenen Customer Experience Center eröffnete. Im Neubau ist das Packaging Competence Center mit mehreren Verpackungslinien vom Druck über das Stanzen (Flachbett- und Rotationsstanzen) bis hin zum Faltschachtelkleben untergebracht. Zudem werden hier Workflow-Lösungen für die Verpackungsindustrie präsentiert, ein durchgängiges Datenmanagement in allen Phasen der Produktion sowie KI-gestützte, datenbasierte und digitale Geschäftsmodelle, die den gesamten Lebensweg der Druckprodukte berücksichtigen.

Damals fiel eine offizielle Eröffnung in Präsenz aufgrund der Corona-Pandemie aus. In den Jahren danach hat sich das Packaging Competence Center zu einem Treffpunkt für Verpackungsbetriebe aus aller Welt entwickelt. Neben Maschinendemonstrationen, Anwendungstests und verfahrenstechnischen Entwicklungen kamen beispielsweise die Übertragungen im Rahmen der virtuellen Drupa 2021 aus dem neuen Packaging Competence Center – ebenso viele Live-Übertragungen von Demos in alle Welt. Von Anfang an bildet die installierte Technik den durchgängigen Verpackungsworkflow von der Vorstufe über den Druck und das Stanzen bis hin zum Faltschachtelkleben ab.

