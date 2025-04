In Wien beschäftigt das Unternehmen eigenen Aussagen zufolge rund 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Klassische Produkte und Lösungen wie Kameras, Drucker und Scanner erwirtschaften immer noch rund 75 Prozent des weltweiten Umsatzes. Mit der Investition in den neuen Bürostandort möchten Canon Austria sowie Canon CEE den Wirtschaftsstandort Wien stärken und zur Positionierung Österreichs als attraktiven Standort für internationale Unternehmen beitragen.



Das neue Büro erstreckt sich über 4.400 Quadratmeter und ermöglicht mit Kreativräumen, einer Modern Working Lounge, einem Fitnessraum sowie dem Canon Experience Center hybrides Arbeiten. Für interessierte bestehende und zukünftige Geschäftskundinnen und -kunden sowie Partnerinnen und Partner bietet Canon Austria nach Terminvereinbarung Führungen an. Im Zuge dessen wird die Kundenzone "Experience Center" mit allen dazugehörigen Bereichen gezeigt.

In Zusammenarbeit mit Mocoon, Windstärke 7 und Planet Architects wurde die neue Arbeitsumgebung über 24 Monate hinweg entwickelt. Das gesamte Team war in alle Entscheidungen involviert, wodurch viele Mitarbeitende intensiv an der Gestaltung und Planung der neuen Büros mitgewirkt haben. "Das neue Canon Austria / CEE Headquarter ist weit mehr als ein Arbeitsplatz: Mit der Customer Experience Zone und der Modern Working Lounge wurden Räume geschaffen, die Austausch, Zusammenarbeit und Inspiration fördern – für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso wie für Kundinnen und Kunden. Im Mittelpunkt steht das Markenerlebnis: Canon Produkte und Werte werden sichtbar, erlebbar – und stellen Menschlichkeit und technologischen Fortschritt in den Vordergrund,“ so Gerhard Abel, CEO und CO-Founder von Planet Architects.