TTTech ZYNE bietet ein Echtzeit-Energiemanagementsystem für die intelligente Steuerung der Produktion, der Speicherung und des Konsums von Energie an. Es handelt sich um eine Plattformlösung, die durch intelligentes und standortübergreifendes Energiemanagement erhebliche Kosteneinsparungen für mittelständische Industrie- und Gewerbeunternehmen, Energieversorger und kommunale Stadtwerke ermöglichen soll.

Tobias Birsak, Managing Director TTTech ZYNE erklärt die Funktionalität des Produktes: „Unser Ziel ist es, Kundinnen und Kunden maximale Flexibilität und Kosteneinsparungen zu ermöglichen. Unsere Lösung revolutioniert das Energiemanagement durch ihre Fähigkeit, auf Basis von Echtzeit-Energiedaten das Energiesystem auf unterschiedlichen Ebenen zu optimieren – von der lokalen Kundeninstallation hinter dem Zähler bis hin zu ganzen Bilanzgruppen."

Die Plattform steuere Energieflüsse intelligent und mache erneuerbare Energie genau dann verfügbar, wenn sie am wirtschaftlichsten genutzt werden kann. Das ermögliche nicht nur die Verbrauchsoptimierung, "sondern auch die dynamische Steuerung von Eigenstromerzeugung und Flexibilitätsvermarktung, bis hin zu innovativen Tarifmodellen durch Energieversorger, die durch Echtzeit-Energiedaten ihren Stromhandel optimieren und so die Energiekosten für Industriebetriebe signifikant senken können", so Birsak.

TTTech ZYNE hat bereits einen ersten Referenzkunden erfolgreich in die Plattform integriert und stellt die Ergebnisse im Februar 2025 auf der E-World Energy & Water in Essen vor. Die offizielle Produkteinführung erfolgt im Mai 2025 auf der The smarter E – Europe/Intersolar in München.