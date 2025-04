Wenige Tage vor dem Ende seiner Amtszeit will US-Präsident Joe Biden Künstliche Intelligenz fördern und den wachsenden Energiehunger der Branche stillen. Dazu habe er ein Dekret unterzeichnet, das die Vermietung staatlicher Grundstücke zum Bau weiterer Rechenzentren und Ökostrom-Anlagen für deren Versorgung ermöglicht, teilte die US-Regierung am Dienstag mit.

Die Anordnung werde "die Geschwindigkeit beschleunigen, mit der wir die nächste Generation der KI-Infrastruktur hier in Amerika aufbauen, und zwar auf eine Weise, die die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, die nationale Sicherheit, die KI-Sicherheit und saubere Energie verbessert", erklärte Biden.

KI-Entwicklung im Inland sei strategisch wichtig

Den Angaben zufolge müssen sich Unternehmen, die Staatsland anmieten wollen, dazu verpflichten, in diesen Rechenzentren einen "angemessenen Anteil" an in den USA produzierten Computerchips einzusetzen. Die jeweiligen Quoten würden per Einzelfall-Entscheidung festgelegt.

Lesetipp: Nvidia präsentiert neue Grafikchips und entwickelt KI-Supercomputer für Schreibtische

Der US-Sicherheitsberater Tarun Chhabra betonte, dass es strategisch wichtig sei, die Zukunftstechnologie KI im Inland zu entwickeln und sie in heimischen Rechenzentren laufen zu lassen. Damit könne verhindert werden, dass gegnerische Kräfte Zugriff auf diese Systeme erhielten.