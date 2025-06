Der Batteriehersteller Banner mit Sitz in Leonding (Bezirk Linz-Land) hat seinen Umsatz 2024/25 (bis 31.3.) auf 312 (Vorperiode 302) Mio. Euro gesteigert. Der Absatz wurde um 200.000 auf 4,2 Mio. Einheiten (+200.000) erhöht. Der Exportanteil liegt konstant hoch bei 95 Prozent, berichtete das Unternehmen in einer Presseaussendung am Mittwoch.

Mit Werner Töpfl führt seit April ein neuer Geschäftsführer das Team von 760 Beschäftigten europaweit an. Töpfl übernimmt als erster externer CEO die operative Geschäftsführung. Er folgt auf die jahrzehntelange Leitung durch Andreas und Thomas Bawart. "Unsere Vision ist klar: Banner soll als führender Anbieter von Energiespeicherlösungen aus Österreich wahrgenommen werden - innovativ, profitabel und nachhaltig", betonte Töpfl.