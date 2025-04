Österreich nimmt eine zentrale Position in der weltweiten Bahnindustrie ein und zählt – gemessen am Exportvolumen – zu den vier führenden Ländern weltweit, direkt hinter China, Deutschland und den USA. Besonders die Bundeshauptstadt Wien hat sich als international anerkanntes Kompetenzzentrum für Schienenverkehrstechnologie etabliert. Dort arbeiten Unternehmen und Forschungseinrichtungen gemeinsam an innovativen Lösungen für den Bahnsektor.

Laut Leopold Welsersheimb, Sales Manager Industry Solutions von AVL, spielt die Bahnindustrie eine zentrale Rolle in der nachhaltigen Mobilitätszukunft: „Wir möchten unsere innovativen Lösungen und Technologien stärker in diesen Bereich einbringen. Die Mitgliedschaft im VBI ermöglicht uns den direkten Austausch mit den wichtigsten Playern der Branche und eröffnet neue Kooperationsmöglichkeiten.“

Lesetipp: Pilotprojekt von Kone und Econsult soll Aufzuglogistik nachhaltiger machen

Das Unternehmen AVL ist in der Entwicklung von Antriebs- und Testtechnologien tätig und möchte die Bahnindustrie mit zukunftsweisenden Lösungen unterstützen. Zum Portfolio gehören etwa Prüfstände für elektrische Antriebe, Batterien und Brennstoffzellen sowie spezialisierte Simulations- und Testwerkzeuge, die auf die Anforderungen nachhaltiger Bahnkonzepte zugeschnitten sind. Auch ein Thermallabor für die Entwicklung effizienter HVAC-Systeme zählt zum Leistungsspektrum von AVL.