„Die DZS VSD+ sind einfach und modular aufgebaut“, erklärt Ahmed Elshaffie, der zuständige Produktmanager. Sie bestehen aus der Pumpen- und der Getriebekammer, die durch Dichtungen getrennt sind. Ihr energieeffizienter, verschleißarmer Betrieb basiert auf einer speziellen Beschichtung der medienberührten Teile und Rotoren sowie auf ihrem einfachen Funktionsprinzip.

Zwei Klauen drehen sich berührungslos in entgegengesetzter Richtung im Pumpengehäuse. Dadurch wird Luft in den Pumpenraum angesaugt, komprimiert und unter Druck wieder ausgestoßen. In der Getriebekammer synchronisieren zwei Zahnräder die Rotation der Klauen.

Das Rückschlagventil im Einlassflansch verhindert, dass beim Abschalten der Pumpe Luft in die Vakuumkammer zurückströmt. Die Pumpen werden über eine Kupplung direkt von einem angeflanschten Motor angetrieben.