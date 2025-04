"Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Hersteller die Automatisierung in allen Produktionsbereichen vorantreiben. Während in Branchen wie der Automobilindustrie, dem Stanzen und Schweißen, menschliche Arbeit bereits weitgehend durch Roboter ersetzt wurde, bleibt die Logistik eine der letzten Hochburgen manueller Arbeit in der Fertigung. Innovative automatisierte Fahrzeuglösungen verändern diesen Bereich jedoch rasant", so Asseco CEIT.

Um die Komplexität zu bewältigen seien fortschrittliche Technologien wie Computer Vision und künstliche Intelligenz unerlässlich – auch angesichts des geringeren Standardisierungsgrades in der Logistik. Ein zukunftsfähiges Fertigungsökosystem basiert für Asseco CEIT auf der nahtlosen Integration virtueller Fähigkeiten (Digital Twins) und physischer Automatisierung (Roboter und autonome Fahrzeuge), um eine flexible Logistikkoordination in Echtzeit zu ermöglichen. Diese Transformation minimiere die Abhängigkeit von Schichtarbeit und optimiere die Abläufe vom Lager zur Produktionslinie und zurück.