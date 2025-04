Der Umsatz des E-Commerce-Marktes in der MENA-Region wird sich Schätzungen zufolge bis 2029 auf mehr als 160 Milliarden US-Dollar entwickeln. MENA steht für "Middle East and Northern Africa“ und umspannt daher die Staaten in Nordafrika und des Nahen Ostens.

Mit der neuen Präsenz in Dubai möchte Arvato sein Engagement verdeutlichen, den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden und seinen Kunden globale und hochwertige Logistiklösungen zu bieten.

Lesetipp: DS Automotion zeigt auf der LogiMAT 2025 Lösungen für Produktion und Logistik



Amna Lootah, Vorstandsmitglied bei Dubai CommerCity, erklärt: „Wir sind sehr stolz darauf, die Eröffnung von Arvatos erstem Standort in dieser Region in der Dubai CommerCity zu erleben. Arvatos Entscheidung, seinen neuen Standort in Dubai zu eröffnen, spricht Bände über das große Interesse des Unternehmens, das Potenzial der Region zu nutzen, sowie über sein Vertrauen in das Emirat.“