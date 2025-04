Cybersicherheit : Andritz verkauft Otorio und kooperiert mit Armis

Lesezeit: weniger als eine Minute

Der internationale Technologiekonzern hat seine Beteiligung an Otorio an Armis verkauft. Das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit ist nun der alleinige Eigentümer. Andritz ist zudem eine strategische Partnerschaft mit Armis eingegangen, um seine digitalen Kundenlösungen in diesem zunehmend kritischen Bereich weiter zu stärken.