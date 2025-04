„Das AeroBot-System ist ein weiterer Meilenstein in unserer Innovationsgeschichte. Wie jede Produktentwicklung ist auch der AeroBot ein Ergebnis gegenwärtiger Markttreiber und Kundenbedürfnisse. Der Trend geht zu Lösungen, die den Einstieg in die Automatisierung vereinfachen und sich den Marktbedingungen flexibel anpassen können. Uns ist es wichtig, diese Nachfrage nicht auf Basis von isolierten Technologien zu betrachten, sondern als Gesamtkonzept. Genau darauf hat sich Knapp in den letzten Jahren stark konzentriert und verfügt über das breiteste Portfolio am Markt. Das AeroBot-System komplementiert unser Angebot und bietet durch seine kompakte Bauweise eine revolutionäre Lagerdichte sowie enorme Kosteneffizienz im Bereich der kleineren und mittleren Anwendungen“, betont Knapp-CEO Gerald Hofer.

