Verteidigungs- und Raumfahrtabteilung : Abflug: Airbus streicht 2.500 Stellen

Nach dem kriselnden US-Flugzeugbauer Boeing will Insidern zufolge auch der europäische Konkurrent Airbus Stellen streichen. Der Flugzeugbauer will in seiner Rüstungs- und Raumfahrtsparte bis zu 2500 Stellen abbauen. Die Kürzungen würden damit 7 Prozent der Belegschaft in diesem Bereich betreffen.