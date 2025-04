Der Windenergie-Branche setzten explodierende Kosten, gestörte Lieferketten und langwierige Genehmigungsverfahren zu, bei Siemens Energy kamen hausgemachte Probleme hinzu. So hatte Gamesa wegen Qualitätsmängeln Milliardenverluste eingefahren. Im Zuge der Sanierung des Geschäfts ist Siemens Energy dabei, nicht zum Kerngeschäft gehörende Teilbereiche wie die Leistungselektronik abzustoßen.

Zum Zug kommt dabei ABB, die bereits Umrichter für Windkraftanlagen im Angebot hat. Das Leistungselektronik-Geschäft von Gamesa erweitere das Angebot von ABB um eine Technologie, die etwas kostengünstigeres Arbeiten ermögliche, erklärte Spencer. "Wir können einem breiteren Kundenstamm eine größere Bandbreite an Lösungen anbieten." ABB werde zudem einen Liefer- und Servicevertrag mit Siemens Gamesa schließen.

Er sehe großes Potenzial, die operative Marge des Geschäfts in den Konzern-Zielkorridor von 16 bis 19 Prozent des Umsatzes zu verbessern, so der seit August amtierende Amerikaner. Der Kauf des Leistungselektronik-Geschäfts mit rund 400 Mitarbeitern solle in der zweiten Hälfte 2025 abgeschlossen werden. ABB halte auch im Bereich Antriebstechnik weiterhin nach Zukäufen in Bereichen wie Motoren, Antriebe, Umwandler oder Generatoren Ausschau.