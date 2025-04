Risiko, dass innovative Technologien von Industrieunternehmen gestohlen werden

Da Tech-Innovationen alle Bereiche verändern und eine neue technologische Revolution vorantreiben, sind diese auch für Cyberkriminelle attraktiv. Sie werden Forschungseinrichtungen und technologisch führende Unternehmen ins Visier nehmen, um wertvolle technische Informationen zu stehlen. Industrieunternehmen sind besonders anfällig, da sensible Daten oft auf Shop-Floor-Ebene oder in den Lieferketten stärker gefährdet sind als in den Forschungslaboren.