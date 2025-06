Vier Businessparks werden ausgebaut : 100 Millionen für die österreichische Industrie

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Bis 2026 plant CTP, der größte börsennotierte Eigentümer, Entwickler und Betreiber von Industrie- und Logistikimmobilien in Europa, Investitionen in Höhe von rund 100 Millionen Euro, um seine Aktivitäten in Österreich auszubauen.