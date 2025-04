Mit der Implementierung von ZetesAres gehört diese Unsicherheit der Vergangenheit an. Die Lösung ermöglicht Echtzeiteinblicke in den gesamten Lieferprozess und sorgt so für mehr Transparenz. Fahrzeuge sind nun mit mobilen Terminals ausgestattet, auf denen die ZetesAres-App installiert ist. Ergänzt wird dies durch mobile Drucker, mit denen direkt vor Ort Rechnungen, Lieferscheine und Checklisten erstellt werden können.

Darüber hinaus erlaubt die Plattform die zentrale Verwaltung sämtlicher Geräte, Benutzer und Softwarelösungen. Diese Vereinfachung reduziert den administrativen Aufwand und erhöht gleichzeitig die Verfügbarkeit der Außendienstflotte. „Mit ZetesAres können wir die Effizienz unserer Lieferketten maximieren und die Servicequalität für unsere Kunden verbessern“, heißt es vonseiten des Unternehmens.

Ein besonderer Vorteil der Lösung liegt in der automatischen Erfassung von Leistungsdaten. Diese Daten fließen in Echtzeit in das zentrale System ein und ermöglichen detaillierte Analysen. So können etwa Abweichungen bei bestimmten Lieferungen erkannt oder Rückverfolgbarkeitsanforderungen erfüllt werden – ein entscheidender Punkt für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz.